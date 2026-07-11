L'Ucraina ha dichiarato che tutte le raffinerie di petrolio sono obiettivi. La Russia segnala di trovarsi a corto di risorse e di non poter più garantire approvvigionamenti sufficienti. Colpire le raffinerie di petrolio potrebbe bloccare le forniture di carburante, influendo sulla capacità militare e logistica. La strategia ucraina sembra puntare a destabilizzare le capacità di approvvigionamento energetico della Russia in risposta alle tensioni in corso.

Colpire il petrolio significa mettere fuori uso il metabolismo stesso della guerra. L'Ucraina sembra aver trasformato questa intuizione in una strategia sistematica. Nelle ultime 48 ore sono stati colpiti impianti di raffinazione, depositi e terminal petroliferi nelle regioni di Leningrado, Krasnodar, Rostov, fino a ridosso di Mosca. Lo Stato maggiore di Kiev rivendica anche l'attacco al grande impianto Novatek di Ust-Luga e ad altre infrastrutture considerate essenziali per alimentare lo sforzo militare russo. Zelensky sintetizza la nuova dottrina con una frase destinata a restare: "Nessuna raffineria russa è ormai fuori dalla portata delle nostre armi". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Kiev spavalda. "Le raffinerie tutte obiettivi". Mosca a secco

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