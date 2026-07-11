khalaili calcio e preghiera inter e milano nel destino

Notizia in breve

Un nuovo calciatore si è unito all'Inter: da ieri mattina è a Milano, ha svolto visite mediche e firmato un contratto di cinque anni da 2,2 milioni di euro a stagione. È stato annunciato l’arrivo di Anan Khalaili, che si è trasferito nel giorno in cui le Poste italiane hanno emesso un annullo filatelico per celebrare il successo in campionato. L’Inter festeggia anche con la celebrazione del suo titolo, in un venerdì di festa.