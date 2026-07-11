Khalaili calcio e preghiera Inter e Milano nel destino
Un nuovo calciatore si è unito all'Inter: da ieri mattina è a Milano, ha svolto visite mediche e firmato un contratto di cinque anni da 2,2 milioni di euro a stagione. È stato annunciato l’arrivo di Anan Khalaili, che si è trasferito nel giorno in cui le Poste italiane hanno emesso un annullo filatelico per celebrare il successo in campionato. L’Inter festeggia anche con la celebrazione del suo titolo, in un venerdì di festa.
Un venerdì di festa. Nel giorno in cui le Poste Italiane emettono l’annullo filatelico dedicato al successo in campionato, l’ Inter celebra anche l’arrivo di un nuovo innesto, Anan Khalaili (nella foto), da ieri mattina a Milano per svolgere il consueto iter tra visite mediche e firma su un quinquennale da 2,2 milioni a stagione. L’esterno proveniente dall’ Union Saint-Gilloise ha dato notizia del volo verso il capoluogo lombardo ai suoi follower su Instagram, postando una foto dall’interno dell’aereo privato, sbarcato a Linate attorno alle 10.30. Nell’immagine figuravano due emoji di mani in preghiera, una parte fondamentale della vita di Khalaili, musulmano osservante, proveniente da una famiglia arabo israeliana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Segui gli aggiornamenti su Inter.
Notizie e thread social correlati
Calcio Napoli, mercato in stand-by: Gila resta nel mirino, per Khalaili spunta il sorpasso dell’InterIl Napoli ha raggiunto un’intesa con Mario Gila, ma non ha ancora concluso l’accordo con la Lazio.
Ultimissime Inter LIVE: l’intervista di Acerbi, Khalaili in viaggio per MilanoAcerbi ha rilasciato un’intervista, mentre Khalaili si trova in viaggio verso Milano.
Si parla di: FOTO - Khalaili è in arrivo: foto dall'aereo, è in volo per Milano.
Inter, Khalaili atteso a Milano: visite e firma, tutte le cifre dell'affareC'è voluto un ulteriore rilancio, ma, dopo un lungo tira e molla, è finalmente spuntata la fumata bianca: Khalaili sarà un giocatore dell’Inter, sbarcherà già oggi a Milano ed effettuerà subito le vis ... msn.com
Chi è Anan Khalaili, nuovo acquisto dell’Inter e calciatore israeliano più pagato della storiaAnan Khalaili è il nuovo acquisto dell'Inter. L'esterno arriverà alla corte di Chivu diventando anche il calciatore israeliano più pagato della storia ... fanpage.it