La Juventus ha iniziato a muoversi sul mercato, puntando i centrocampisti Kessié e Goretzka. La prima mossa è stata fatta da un dirigente, che ha avviato i contatti per il giocatore ivoriano. Le trattative continuano senza sosta, mentre la società lavora per rinforzare il reparto mediano. Nessuna ufficialità è ancora stata comunicata, ma le operazioni sono in corso.

Kessié e Goretza sempre nel mirino della Juventus: prima mossa di Massara per il centrocampista ivoriano. Le grandi manovre di calciomercato in casa Juventus non si fermano. Nonostante la dirigenza continui ad avere come priorità assolute e dichiarate i ruoli di attaccante e portiere, profonde riflessioni sono in corso anche per quanto riguarda il reparto di centrocampo. L’obiettivo della Continassa è chiaro: garantire al tecnico Luciano Spalletti una mediana solida, muscolare e dotata di forte personalità, capace di competere fin da subito ai massimi livelli europei. Lo riporta Sky Sport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Il focus sui calciatori svincolati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Juventusnews24.com - Kessié e Goretzka sempre nel mirino della Juventus: prima mossa di Massara

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mercato JuveSpalletti Firma a una Sola Condizione! Super Colpo da Champions!

Notizie e thread social correlati

Juventus, lavoro sottotraccia: Goretzka torna nel mirino, Suzuki idea per la portaLa Juventus sta valutando l'acquisto di Goretzka per il centrocampo e sta esplorando la possibilità di portare Suzuki come nuovo portiere.

Juventus, doppio colpo "rossonero" per Massara? Offerta per Kessie, idea Theo HernandezLa Juventus ha presentato un'offerta per Kessie, attualmente in Arabia Saudita, e valuta l'acquisto di Theo Hernandez, anche lui ex Milan.

Temi più discussi: Juventus sempre vigile su Goretzka e Kessié: le ultime; Sorpresa Juve: Kessié o Goretzka, ma stuzzica anche Inao; Kessie e Goretzka, la Juve cerca il leader per il centrocampo: qual è la strategia di Carnevali; ULTIM’ORA - Juve, prima offerta al PSG per Kolo Muani: le cifre! Kessié e Goretzka...

. @juventusfc sempre vigile su Goretzka e Kessié: nella giornata di oggi ci sono stati dei contatti tra Massara e l'agente del centrocampista ivoriano x.com

Juventus sempre vigile su Goretzka e Kessié: le ultimeLa Juventus, nonostante continui ad avere come priorità i ruoli di attaccante e portiere, riflette anche sul centrocampo. Come raccontato, l'attenzione dei bianconeri è principalmente rivolta ai gioca ... msn.com

Occasioni a parametro zero: Juventus vigile su Kessié e GoretzkaLa Juventus continua a muoversi sul mercato, concentrando le proprie priorità sull'arrivo di un attaccante e di un portiere. Parallelamente, però, la dirigenza bianconera sta valutando anche possibili ... tuttonapoli.net