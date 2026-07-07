Franck Kessie si è proposto alla Juventus, secondo quanto riportato. L’allenatore della squadra sta valutando l’ipotesi di inserirlo nel progetto. La proposta del centrocampista ivoriano è arrivata in un momento in cui le trattative sono in corso. Le quote di scommessa indicano un possibile trasferimento, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. Kessie ha recentemente partecipato a un’amichevole internazionale con la nazionale della Costa d’Avorio in Inghilterra.

LIVERPOOL, ENGLAND - MARCH 31: Ivory Coast's Franck Kessie during an international friendly match between Scotland and Ivory Coast on March 31, 2026 in Liverpool, England. (Photo by Carl RecineGetty Images) Aveva rimandato qualsiasi decisione a fine Mondiale. Il cammino della sua Costa d'Avorio si è interrotto ai sedicesimi dopo il ko con la Norvegia e ora Franck Kessie può concentrarsi sul suo futuro. Che, come aveva ammesso lui stesso, potrebbe portarlo di nuovo in Italia, paese in cui si è calcisticamente formato con la maglia dell'Atalanta per poi consacrarsi con quella del Milan. Sulle sue tracce c'è da tempo la Juventus, con cui il suo entourage è in contatto da tempo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kessie-Juve, ora o mai più: l'ivoriano si è proposto, Spalletti ci pensa. Ecco le quote

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Juventus, Kessié torna nel mirino: il centrocampista è stato proposto ai bianconeri

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