In casa Wales, si svolge una sfida sportiva tra genitori e figli. Kate Middleton e William cercano di coinvolgere i figli nelle attività, mentre i bambini si schierano tra i genitori. La disputa riguarda l’adesione a specifici sport, con i genitori che spingono per la loro preferenza. La dinamica si svolge tra le mura di casa, senza coinvolgimento di terze parti. Non ci sono altri dettagli sui risultati o sulle reazioni dei partecipanti.

In casa Wales c’è una sfida che si consuma in famiglia, con Kate e William che tentano di portare dalla propria parte i propri figli. Il tema in questione è il calcio, con i futuri Re e Regina che hanno fedi ben diverse. I piccoli di casa si sono già schierati, dividendosi tra mamma e papà. Una rivalità bonaria che racconta, meglio di mille foto ufficiali, quanto i Windsor di nuova generazione assomiglino a una famiglia normale (o quasi). Kate, fede Chelsea da sempre. Kate Middleton è una fedele tifosa del Chelsea da anni e anni. Pubblicamente parlando ne abbiamo conferma dal 2015, quando durante una visita benefica legò con un piccolo fan di 8 anni. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, lo sport che “divide” la Famiglia Reale: sfida tra genitori e figli

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Prince Louis Whisper That Terrified Catherine Inside Palace Corridors

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