Inghilterra Kane | Ho giocato a golf con Trump esperienza unica

Il capitano dell'Inghilterra, Harry Kane, conferma di aver giocato a golf con Donald Trump. "Abbiamo giocato circa 18 mesi fa. Mi ha invitato quando ero a Palm Beach e quando il presidente ti invita..", ha raccontato Kane. "È stata un'esperienza surreale incontrarlo e giocare con lui. A dire il vero, gioca piuttosto bene. Spero di poter giocare come quando avrò la sua età. È stata un'esperienza unica. Sono grato che mi abbia invitato", ha messo in evidenza., Le sue parole seguono gli elogi di Trump a Kane sul suo social Truth. Kane ha anche raccontato di aver visto David Beckham nelle ultime ore mentre l'Inghilterra si allenava per la partita contro la Norvegia. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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