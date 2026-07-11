La Juventus ha annunciato ufficialmente la rescissione consensuale del contratto con François Modesto, che ricopriva il ruolo di direttore tecnico. La decisione era nell’aria da diversi giorni, secondo quanto riportato dai media. La società ha comunicato di aver raggiunto un accordo con il dirigente senza ulteriori dettagli. La separazione si inserisce in un quadro di cambiamenti societari in corso.

“La Juventus comunica di aver raggiunto un accordo consensuale con François Modesto per la risoluzione del proprio incarico di direttore tecnico”. Con questa nota ufficiale il club bianconero ha reso definitivo un divorzio che, in realtà, era nell’aria da diversi giorni, come conferma la ricostruzione della Gazzetta dello Sport. Non una separazione improvvisa, quindi, ma l’ultimo tassello – al momento – di un processo di riorganizzazione interna che la Juventus ha avviato ormai da settimane. Un nuovo passaggio nella rivoluzione societaria. L’addio di François Modesto si inserisce in un contesto più ampio di ridisegno dell’organigramma bianconero, guidato dal nuovo amministratore delegato Giovanni Carnevali. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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© Stilejuventus.com - Juventus, è ufficiale l’addio di Modesto: la rivoluzione societaria non si ferma

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