La Juventus tratta il "Dibu" Martinez e tiene in caldo le alternative (a partire da Vicario), ma intanto lunedì alla Continassa si rivedrà fisicamente Michele Di Gregorio. Una nuova puntata, tutt’altro che banale, della serie televisiva dell’estate "La Signora e il portiere". L’ex Monza riprenderà posizione tra i pali di casa, però si sentirà meno comodo che in passato. Un po’ come se la porta fosse già virtualmente occupata da altri. L’ombra del numero uno dell’Argentina e degli altri possibili successori è sempre più grande. Di Gregorio ha patito le critiche della scorsa stagione e ha sofferto anche di più per il "toto portiere" degli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, grana Di Gregorio: il portiere torna, ma è fuori dai piani bianconeri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Di Gregorio è il PEGGIORE della storia bianconera LIA ha emesso la sentenza

Notizie e thread social correlati

Di Gregorio Juve ai titoli di coda, ma per il portiere è arrivata una sola proposta: il puntoIl portiere ha rifiutato l'offerta del Besiktas, preferendo attendere una chiamata da club italiani.

Leggi anche: Daffara è pronto per la Juve? I numeri e le statistiche del portiere dell’Avellino, ma di proprietà dei bianconeri

Temi più discussi: Juve bloccata: Martinez e Kolo, trattative infinite. E Spalletti è spiazzato; Whatsapp e l'infortunio, dentro l'amicizia tra Yildiz e Muharemovic. E ora possono ritrovarsi alla Juve; Fantacampionato Mondiale, i 3 top e i 3 flop di Belgio-Senegal; Juventus, niente prestito per Ekhator. Di Gregorio come fa ad andare in ritiro?.

Juve, grana Di Gregorio: il portiere torna, ma è fuori dai piani bianconeriLunedì il tecnico gli parlerà, però aspetta Dibu Martinez. L'Aston Villa fa muro: 12 milioni ... msn.com

Juve, Martorelli: Di Gregorio, uscita non opportuna da parte dell'agenteIl procuratore Giocondo Martorelli è intervenuto alla radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà, dove ha parlato inizialmente del caso Di Gregorio, scoppiato in casa Juve: Sono situazioni che no ... tuttomercatoweb.com