La Juventus sta valutando l'acquisto di un centravanti proveniente dal Parma, considerato possibile sostituto di Vlahovic. L'operazione con il Paris Saint-Germain per Kolo Muani non ha ancora concluso, spingendo i bianconeri a cercare alternative. I dettagli economici e i termini dell'offerta non sono stati ancora annunciati, ma l'interesse per il giocatore parmense sembra essere prioritario in questa fase di mercato.

I bianconeri preparano l’assalto al centravanti del Parma: potrebbe essere lui alla fine l’erede di Vlahovic. L’operazione con il Paris Saint-Germain per Kolo Muani ancora non si sblocca e, dunque, la Juventus inizia a studiare la alternative al francese per completare l’attacco a disposizione di Spalletti. Una di queste porta direttamente in casa Parma e si chiama Mateo Pellegrino Casalanguila, argentino classe 2001 reduce da una buonissima stagione in Emilia Romagna. Mateo Pellegrino, classe 2001 (Ansa) – Calciomercato.it Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’, i colloqui tra Juve e Parma sarebbero continui e la trattativa... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, affondo per Pellegrino: dettagli e cifre dell’operazione

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