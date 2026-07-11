Juve accordo raggiunto fino al 2027 | ora è ufficiale

La Juventus ha annunciato di aver raggiunto un accordo per prolungare il contratto fino al 2027. La notizia è ufficiale e riguarda la squadra per la prossima stagione. Finora, l’unico acquisto ufficiale è Jeff Ekhator. I tifosi attendono ulteriori acquisti durante la sessione estiva di calciomercato. La squadra non ha comunicato altri dettagli sui trasferimenti in programma.

Aggiornamenti importantissimi in casa bianconera in vista della prossima stagione: ecco cosa sta succedendo. I tifosi della Juve si aspettano grandi cose da questa sessione estiva di calciomercato, ma ad oggi l’unico acquisto si chiama Jeff Ekhator. Troppo poco per colmare il gap con l’Inter e le altre, ma il nuovo amministratore delegato Carnevali è al lavoro per rinforzare la rosa in maniera importante. I calciatori della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it Intanto, la società di corso Galileo Ferraris ha appena rinnovato la partnership con Cygames. Ecco il comunicato ufficiale apparso poco fa sui canali del club bianconero: “ Juventus e Cygames hanno rinnovato la loro partnership fino al 2027. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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LA MIA JUVENTUS 2026/2027: CESSIONI E ACQUISTI

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