Jashari Rifiuta Offerte Estere e Rimane al Milan | Il Ruolo Cruciale del Calciatore Svizzero nel Nuovo Progetto Rossonero

Da serieanews.com 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l’estate, il calciatore svizzero ha deciso di rifiutare offerte da altri club e di rimanere nel team milanese. Nonostante le voci di mercato e l’interesse di diverse società, ha confermato di voler continuare nel progetto rossonero. La sua scelta è stata comunicata ufficialmente e si inserisce in un contesto di rinnovamento della squadra. Il giocatore ha sottolineato la volontà di contribuire al nuovo ciclo del club.

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Un’estate di scelte, di strade aperte e cancelli chiusi. Mentre i riflettori dei Mondiali rincorrono il suo nome, Jashari mette il cuore sul tavolo e sceglie la via più scomoda: restare al Milan. Niente fughe, niente scorciatoie: dentro il progetto rossonero, con un nuovo tecnico da conoscere e una promessa da mantenere a se stesso. C’è un’immagine che torna spesso quando si parla di un giocatore in crescita: il respiro. Allargare il campo, prendersi un secondo in più, capire dove va il pallone prima che parta. Il centrocampista svizzero ha imparato la lezione a caro prezzo. Il primo anno in rossonero gli ha presentato il conto: carichi nuovi, ritmi più duri, automatismi da memorizzare. 🔗 Leggi su Serieanews.com

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