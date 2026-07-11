Italiani pazzi di social e politica | + 66% Daniele Capezzone racconta la Likecrazia

Da romadailynews.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 66% degli italiani si dichiara interessato alla politica, anche se in calo di sette punti rispetto a giugno 2025. La percentuale di persone attive sui social e coinvolte in discussioni politiche è aumentata del 66% rispetto all’anno precedente. Il direttore de Il Tempo parlerà di questa “Likecrazia” durante l’evento del 15 luglio, organizzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, per collegare scienza e attualità.

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Il direttore de Il Tempo ospite, il prossimo 15 luglio, di Openspace la rassegna del Consiglio Nazionale degli Ingegneri per costruire ponti tra la scienza di Eiffel e l’attualità Anche se in calo di 7 punti rispetto al giugno 2025, la percentuale degli italiani che si dichiarano interessati alla politica, in un anno, resta elevata (66%). Parallelamente, nella penisola, più di 6 votanti su 10 non credono di poter influire, compiendo il proprio dovere alle urne, sulle decisioni collettive utili al Paese.(63%). Sono dati Ipsos del Report Fragilitalia che sottolineano, tra l’ altro, la percezione collettiva di una sorta di proporzionalità diretta tra social media e formazione delle idee. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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