Immagina se L' editoriale di Daniele Capezzone
Un'indagine sulle mascherine ha portato all'arresto di diverse persone coinvolte in un giro di forniture false. Le autorità hanno sequestrato grandi quantità di dispositivi medici contraffatti e identificato i responsabili. Le indagini sono ancora in corso per chiarire i canali di distribuzione e le eventuali responsabilità. Finora, sono stati ascoltati testimoni e perquisiti vari magazzini legati all'operazione.
Game, set, match, si direbbe a Wimbledon. Oggi Il Tempo vi propone un'autentica svolta nell'inchiesta sulle mascherine. Ma perfino a prescindere da questa novità clamorosa, immagina, caro lettore, una serie di situazioni a parti invertite. 1. Immagina se ad essere accusato di un mega acquisto di mascherine cinesi farlocche fosse stato un premier di centrodestra, e se costui (o costei) avesse evitato controlli di Corte dei Conti e Anticorruzione. 2. Immagina se al centro delle operazioni di acquisto ci fosse stato un commissario straordinario o un supermanager nominato dal centrodestra. 3. Immagina se di recente, alla vigilia dell'audizione... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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