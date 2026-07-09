Immagina se L' editoriale di Daniele Capezzone

Da iltempo.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'indagine sulle mascherine ha portato all'arresto di diverse persone coinvolte in un giro di forniture false. Le autorità hanno sequestrato grandi quantità di dispositivi medici contraffatti e identificato i responsabili. Le indagini sono ancora in corso per chiarire i canali di distribuzione e le eventuali responsabilità. Finora, sono stati ascoltati testimoni e perquisiti vari magazzini legati all'operazione.

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Game, set, match, si direbbe a Wimbledon. Oggi Il Tempo vi propone un'autentica svolta nell'inchiesta sulle mascherine. Ma perfino a prescindere da questa novità clamorosa, immagina, caro lettore, una serie di situazioni a parti invertite. 1. Immagina se ad essere accusato di un mega acquisto di mascherine cinesi farlocche fosse stato un premier di centrodestra, e se costui (o costei) avesse evitato controlli di Corte dei Conti e Anticorruzione. 2. Immagina se al centro delle operazioni di acquisto ci fosse stato un commissario straordinario o un supermanager nominato dal centrodestra. 3. Immagina se di recente, alla vigilia dell'audizione... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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