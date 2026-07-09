Immagina se L' editoriale di Daniele Capezzone

Notizia in breve

Un'indagine sulle mascherine ha portato all'arresto di diverse persone coinvolte in un giro di forniture false. Le autorità hanno sequestrato grandi quantità di dispositivi medici contraffatti e identificato i responsabili. Le indagini sono ancora in corso per chiarire i canali di distribuzione e le eventuali responsabilità. Finora, sono stati ascoltati testimoni e perquisiti vari magazzini legati all'operazione.