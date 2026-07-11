Italia volo finisce in tragedia | si è schiantato al suolo
Un volo si è concluso con un incidente mortale dopo che l’ulteriore tentativo di decollo con la vela si è concluso con lo schianto al suolo. Il volo si era svolto in condizioni di vento pomeridiano, considerato favorevole per la pratica. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sul numero di persone coinvolte. Le autorità stanno indagando per chiarire le circostanze dell’accaduto.
Il vento pomeridiano sembrava perfetto per gonfiare la vela e regalare un’altra sessione di puro volo, sospesi tra cielo e terra in quell’abbraccio silenzioso che solo gli amanti delle alte quote sanno comprendere. La passione per il parapendio richiede una sintonia assoluta con le correnti d’aria, un gioco sottile di equilibri e decisioni repentine prese a centinaia di metri dal suolo. Per un pilota esperto di cinquantatré anni, quel decollo doveva essere l’ennesima conferma di una libertà conquistata sopra le vette. Qualcosa, tuttavia, si è bruscamente spezzato nell’ingranaggio invisibile che lega l’aerodinamica alla sicurezza. La vela ha... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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