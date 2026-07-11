Italia volo finisce in tragedia | si è schiantato al suolo

Notizia in breve

Un volo si è concluso con un incidente mortale dopo che l’ulteriore tentativo di decollo con la vela si è concluso con lo schianto al suolo. Il volo si era svolto in condizioni di vento pomeridiano, considerato favorevole per la pratica. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sul numero di persone coinvolte. Le autorità stanno indagando per chiarire le circostanze dell’accaduto.