Durante uno spettacolo aereo presso una base militare in Idaho, due jet militari si sono urtati in volo mentre eseguivano una manovra acrobatica, causando il loro schianto al suolo. L’incidente si è verificato davanti a un pubblico presente sulla pista, che ha assistito alla scena con shock. La dimostrazione, organizzata presso la base, si è interrotta immediatamente dopo l’incidente. Le autorità militari stanno indagando sulle cause dell’accaduto, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni dei piloti coinvolti.

Durante una dimostrazione aerea presso la base militare di Mountain Home Air Force Base, in Idaho, negli Stati Uniti, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto due jet della Marina americana durante uno spettacolo davanti al pubblico. L’episodio è avvenuto il 17 maggio, nel corso del secondo giorno del Gunfighter Skies Air Show, evento organizzato proprio all’interno dell’installazione militare. Due caccia EA-18G Growler, appartenenti a un team dimostrativo della U.S. Navy, si sono scontrati in volo mentre eseguivano una manovra acrobatica. L’impatto è stato violento e ha causato la perdita di controllo di entrambi i velivoli, che sono poi precipitati al suolo prendendo fuoco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Panico all’air show: due caccia si urtano durante una manovra acrobatica in volo e si schiantano al suolo, pubblico sotto choc – IL VIDEO

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