Italia-Germania | quell’indimenticabile 11 luglio del 1982 che consacrò al mondo i ragazzi di Bearzot
Il 11 luglio 1982, durante la finale del Mondiale, Antonio Cabrini sbagliò un calcio di rigore nel primo tempo. Molti temevano che l’Italia potesse perdere contro la Germania. La partita si concluse con la vittoria italiana per 3-1, portando alla conquista del titolo mondiale. La squadra italiana, guidata da Bearzot, riuscì a ribaltare le aspettative dopo l’errore di Cabrini. La finale si disputò in Spagna davanti a un vasto pubblico internazionale.
Quando Antonio Cabrini sbagliò il calcio di rigore nel primo tempo molti pensarono che quella finale di Coppa del Mondo contro la Germania sarebbe finita male. E invece quell’11 luglio del 1982 regalò ai ragazzi di Bearzot la terza Coppa della nostra storia. La più inaspettata e sorprendente. 44 anni dopo quel ricordo è ancora vivo nella memoria di tutti gli italiani. I tre pareggi e le quattro vittorie. L’Italia aveva superato il primo turno solo grazie a tre striminziti pareggi contro Polonia, Perù e Camerun. La stampa aveva massacrato Bearzot. Il turno successivo prevedeva due sfide impossibili contro Argentina e Brasile, da vincere. Un miraggio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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