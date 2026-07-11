Quando Antonio Cabrini sbagliò il calcio di rigore nel primo tempo molti pensarono che quella finale di Coppa del Mondo contro la Germania sarebbe finita male. E invece quell’11 luglio del 1982 regalò ai ragazzi di Bearzot la terza Coppa della nostra storia. La più inaspettata e sorprendente. 44 anni dopo quel ricordo è ancora vivo nella memoria di tutti gli italiani. I tre pareggi e le quattro vittorie. L’Italia aveva superato il primo turno solo grazie a tre striminziti pareggi contro Polonia, Perù e Camerun. La stampa aveva massacrato Bearzot. Il turno successivo prevedeva due sfide impossibili contro Argentina e Brasile, da vincere. Un miraggio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Italia-Germania: quell’indimenticabile 11 luglio del 1982 che consacrò al mondo i ragazzi di Bearzot

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