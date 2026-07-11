Italia-Canada oggi Nations League volley femminile 2026 | orario tv programma streaming
La nazionale femminile di pallavolo torna in campo sabato 11 luglio alle 10.30, per affrontare il Canada nella terza gara della Pool 8 della Nations League 2026. La squadra ha già concluso con vittorie le sfide contro Ucraina e Belgio. La partita si svolgerà in Italia e sarà visibile in diretta streaming e in tv. È la penultima sfida del torneo prima delle ultime gare della fase a gironi.
Dopo aver archiviato con successo le sfide contro Ucraina e Belgio, la formazione di Julio Velasco torna in campo sabato 11 luglio alle 10.30 italiane per la penultima sfida della VNL femminile contro il Canada, nella terza gara della Pool 8. Le azzurre hanno già ottenuto la certezza matematica della qualificazione alle Finals di Macao, ma il cammino nella competizione è ancora ricco di obiettivi, a partire dalla possibilità di migliorare ulteriormente il piazzamento nella classifica generale. Il doppio successo ottenuto nei primi due incontri di Hong Kong ha confermato la crescita della nazionale italiana. Contro l’Ucraina è servita una... 🔗 Leggi su Oasport.it
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CHE ITALIA! Un'altra prova di forza delle azzurre, che travolgono il Belgio con un netto 3-0 e conquistano un'altra vittoria in Volleyball Nations League. Appuntamento domani per il prossimo match, ore 10:30 con il Canada! Forza ! #CEV #VNL2026 #V x.com
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