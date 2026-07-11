Italia-Canada oggi Nations League volley femminile 2026 | orario tv programma streaming

Notizia in breve

La nazionale femminile di pallavolo torna in campo sabato 11 luglio alle 10.30, per affrontare il Canada nella terza gara della Pool 8 della Nations League 2026. La squadra ha già concluso con vittorie le sfide contro Ucraina e Belgio. La partita si svolgerà in Italia e sarà visibile in diretta streaming e in tv. È la penultima sfida del torneo prima delle ultime gare della fase a gironi.