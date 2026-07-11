Italia-Canada oggi Nations League volley femminile 2026 | orario tv programma streaming

Da oasport.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La nazionale femminile di pallavolo torna in campo sabato 11 luglio alle 10.30, per affrontare il Canada nella terza gara della Pool 8 della Nations League 2026. La squadra ha già concluso con vittorie le sfide contro Ucraina e Belgio. La partita si svolgerà in Italia e sarà visibile in diretta streaming e in tv. È la penultima sfida del torneo prima delle ultime gare della fase a gironi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo aver archiviato con successo le sfide contro Ucraina e Belgio, la formazione di Julio Velasco torna in campo sabato 11 luglio alle 10.30 italiane per la penultima sfida della VNL femminile contro il Canada, nella terza gara della Pool 8. Le azzurre hanno già ottenuto la certezza matematica della qualificazione alle Finals di Macao, ma il cammino nella competizione è ancora ricco di obiettivi, a partire dalla possibilità di migliorare ulteriormente il piazzamento nella classifica generale. Il doppio successo ottenuto nei primi due incontri di Hong Kong ha confermato la crescita della nazionale italiana. Contro l’Ucraina è servita una... 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

italia canada oggi nations league volley femminile 2026 orario tv programma streaming
© Oasport.it - Italia-Canada oggi, Nations League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

USA vs Italy Epic Volleyball Highlights | Men's VNL 2026

Video USA vs Italy Epic Volleyball Highlights | Men's VNL 2026

Notizie e thread social correlati

Dove vedere in tv Italia-Canada, Nations League volley femminile 2026: orario, programma, streamingL’Italia giocherà contro il Canada nella penultima partita della fase preliminare della Nations League di volley femminile.

Italia-USA oggi in tv, Nations League volley femminile 2026: orario, programma, streamingOggi in diretta tv si gioca Italia contro Stati Uniti nella Nations League femminile di volley 2026.

Temi più discussi: Italia-Canada oggi, Nations League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming; Volleyball Nations League 2026: l'Italia batte il Belgio e vola alle Finals, ora la sfida al Canada • Pallavolo femminile; Canada - Italia in Diretta Streaming | DAZN IT; Nazionale femminile a Hong Kong per la week 3 di Nations League: le convocate del ct Velasco.

italia canada italia canada oggi nationsDove vedere in tv Italia-Canada, Nations League volley femminile 2026: orario, programma, streamingL'Italia affronterà il Canada nella penultima partita della fase preliminare della Nations League di volley femminile. Dopo aver affrontato Ucraina e ... oasport.it

italia canada italia canada oggi nationsNations League, Italia-Canada: scontro diretto ai vertici della classifica generaleSabato l’Italia affronta il Canada nella penultima partita dell’ultima settimana della Volleyball Nations League ... it.blastingnews.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web