Irlanda attivista pro-diversità picchiata a morte | si cerca il fidanzato richiedente asilo

Una donna attivista pro-diversità è stata trovata morta nella sua abitazione a Killarney, in Irlanda, in un caso classificato come omicidio. La vittima, originaria degli Stati Uniti, aveva iniziato una nuova vita con un uomo proveniente dal Medio Oriente. Le autorità stanno cercando il suo fidanzato, definito richiedente asilo, per approfondire le indagini. La donna era nota per il suo impegno a favore dei diritti e dell’inclusione.

Irlanda – Una madre americana, attivista di estrema sinistra e pro-diversità, che aveva iniziato una nuova vita con un uomo proveniente dal Medio Oriente, è stata assassinata nella sua casa L’indagine sulla morte di una donna in una casa a Killarney, nella contea di Kerry, è stata classificata come omicidio. Giovedì, la Gardaí (la polizia irlandese) ha dichiarato che la persona che stavano cercando in relazione all’omicidio aveva già lasciato la Repubblica d’Irlanda. RTÉ ha riferito che l’uomo aveva preso un autobus per Dublino e poi un volo per il Medio Oriente, “da dove proviene”. (.) Soltanto tre giorni prima di essere trovata picchiata a morte nella sua casa di Killarney, Jamey Carney, originaria di New York, aveva pubblicato una sua foto con il fidanzato, Ahmad Alsaqer, il sospettato dell’omicidio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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