Un uomo di 34 anni di nazionalità sudanese ha aggredito casualmente tre persone con un coltello nel centro di Clermont-Ferrand, in Francia. Durante l’attacco ha tentato di ferire un poliziotto alla gola. È stato fermato con tre colpi d’arma da fuoco. L’uomo era richiedente asilo. Nessuna delle persone colpite ha riportato ferite gravi. La polizia ha sequestrato l’arma e avviato le indagini sull’episodio.

Assalto con coltello a Clermont-Ferrand, nel centro della Francia, dove un 34enne sudanese armato di coltello ha assaltato casualmente dei passanti nel centro della cittadina e cercato di colpire con la lama un poliziotto alla gola. L'aggressione, avvenuta in pieno giorno vicino alla zona della stazione, ha gettato nel panico residenti e turisti che si sono trovati loro malgrado a passare per place des Carmes. Anche in questo caso è un’ Solo il pronto intervento di una pattuglia del Gruppo di sicurezza di prossimità ha evitato che l’assalto si trasformasse nell’ennesima tragedia. Di fronte alla furia dell'aggressore, che non ha esitato a... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Francia, richiedente asilo sudanese accoltella tre persone a caso e cerca di ferire un poliziotto: fermato con tre colpi d'arma da fuoco

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Rifugiato sudanese accoltella un uomo. Guerriglia anti-migranti a Belfast.

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