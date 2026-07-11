Irene Montero Podemos a Parlamento Ue | Riattaccate telefono a Trump o diventerà padrone d’Europa

Notizia in breve

Durante una sessione al Parlamento europeo, un rappresentante ha chiesto di riattaccare il telefono a un ex presidente degli Stati Uniti, sostenendo che avrebbe cercato di influenzare i politici europei per sostenere azioni come il genocidio e l’occupazione illegale in Cisgiordania. La dichiarazione suggerisce che l’ex presidente abbia tentato di esercitare pressione sui membri del Parlamento con chiamate relative a conflitti e guerre, inclusi episodi di violenza contro i civili.