Irene Montero Podemos a Parlamento Ue | Riattaccate telefono a Trump o diventerà padrone d’Europa
Durante una sessione al Parlamento europeo, un rappresentante ha chiesto di riattaccare il telefono a un ex presidente degli Stati Uniti, sostenendo che avrebbe cercato di influenzare i politici europei per sostenere azioni come il genocidio e l’occupazione illegale in Cisgiordania. La dichiarazione suggerisce che l’ex presidente abbia tentato di esercitare pressione sui membri del Parlamento con chiamate relative a conflitti e guerre, inclusi episodi di violenza contro i civili.
(Agenzia Vista) Strasburgo, 9 luglio 2026 "Ha il vostro numero, vi chiama per farvi appoggiare il genocidio? Per farvi appoggiare l'occupazione illegale della Cisgiordania? Vi chiama quando stanno per bruciare dei bambini vivi? O vi chiama semplicemente per farvi stare zitti e pagare le loro guerre mentre bombarda mezzo mondo?". Così l'eurodeputata di Podemos Irene Montero in Plenaria a Strasburgo. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Si tuffa e cade sugli scogli. Giovane soccorso all’Isola d’Elba con l’elicottero Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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