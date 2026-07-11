Da giugno, Dusan Vlahovic è libero da vincoli contrattuali e attende offerte da club europei o una possibile revisione del suo rinnovo con la Juventus. Al momento, l’offerta più concreta arriva dal Besiktas, squadra guidata dall’ex allenatore. La situazione contrattuale del giocatore resta aperta, senza notizie ufficiali di accordi definitivi.

Destini incrociati per gli attaccanti di Juventus e Inter, la situazione Libero da ogni vincolo dallo scorso 30 giugno, Dusan Vlahovic spera nella chiamata di una big europea o di un colpo di scena sul fronte rinnovo con la Juventus, ma per ora l’offerta più concreta resta quella del Besiktas del suo ex allenatore Vincenzo Italiano. (Ansa Foto) – calciomercato.it Al momento, l’attaccante serbo non ha ancora dato una risposta definitiva, in attesa di ricevere l’offerta di una big e in questo senso arrivano indiscrezioni importanti dall’ Inghilterra. Secondo Caughtoffside.com, infatti, l’ex attaccante della Fiorentina sarebbe la priorità del Chelsea per rinforzare il proprio attacco. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Intreccio Vlahovic-Pio Esposito: l’assalto è partito

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