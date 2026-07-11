Intreccio Vlahovic-Pio Esposito | l’assalto è partito

Da calciomercato.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da giugno, Dusan Vlahovic è libero da vincoli contrattuali e attende offerte da club europei o una possibile revisione del suo rinnovo con la Juventus. Al momento, l’offerta più concreta arriva dal Besiktas, squadra guidata dall’ex allenatore. La situazione contrattuale del giocatore resta aperta, senza notizie ufficiali di accordi definitivi.

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Destini incrociati per gli attaccanti di Juventus e Inter, la situazione Libero da ogni vincolo dallo scorso 30 giugno, Dusan  Vlahovic  spera nella chiamata di una big europea o di un colpo di scena sul fronte rinnovo con la  Juventus, ma per ora l’offerta più concreta resta quella del Besiktas del suo ex allenatore Vincenzo  Italiano. (Ansa Foto) – calciomercato.it Al momento, l’attaccante serbo non ha ancora dato una risposta definitiva, in attesa di ricevere l’offerta di una big e in questo senso arrivano indiscrezioni importanti dall’ Inghilterra. Secondo  Caughtoffside.com, infatti, l’ex attaccante della Fiorentina sarebbe la priorità del  Chelsea  per rinforzare il proprio attacco. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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