Inter Curtis Jones resta il primo obiettivo | il Nottingham Forest ci prova ma il centrocampista prende tempo

Notizia in breve

Il Liverpool richiede almeno 30 milioni di sterline per Curtis Jones, mentre il Nottingham Forest ha manifestato interesse senza aver ancora fatto un'offerta formale. Il centrocampista sta valutando la proposta e non ha ancora preso una decisione definitiva. Il club di Anfield mantiene la posizione sulla cifra richiesta, mentre i nerazzurri attendono sviluppi senza aver avanzato proposte ufficiali. La situazione rimane in fase di valutazione con il giocatore che prende tempo.