Inter Curtis Jones resta il primo obiettivo | il Nottingham Forest ci prova ma il centrocampista prende tempo
Il Liverpool richiede almeno 30 milioni di sterline per Curtis Jones, mentre il Nottingham Forest ha manifestato interesse senza aver ancora fatto un'offerta formale. Il centrocampista sta valutando la proposta e non ha ancora preso una decisione definitiva. Il club di Anfield mantiene la posizione sulla cifra richiesta, mentre i nerazzurri attendono sviluppi senza aver avanzato proposte ufficiali. La situazione rimane in fase di valutazione con il giocatore che prende tempo.
di Alberto Petrosilli Il Liverpool continua a chiedere almeno 30 milioni di sterline per Curtis Jones, mentre i nerazzurri monitorano la situazione in attesa di un possibile margine di trattativa. L’ Inter continua a lavorare sul mercato per regalare a Cristian Chivu un rinforzo di qualità in mezzo al campo. Dopo aver ufficializzato a inizio mese il riscatto di Aleksandar Stankovic dal Club Brugge, la dirigenza nerazzurra resta alla ricerca di un altro centrocampista e, in cima alla lista delle preferenze, c’è sempre Curtis Jones. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Il centrocampista del Liverpool, legato ai Reds da un contratto in scadenza nel giugno 2027, continua a essere considerato il profilo ideale per rafforzare la mediana dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com
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