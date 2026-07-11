Insieme musiche culture e danze Una stagione ’Around the world’

Da ilrestodelcarlino.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un viaggio tra musiche, culture e danze del mondo nel cuore di Ferrara: è quello che offre ’Around the world’, lo spettacolo di fine stagione organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica Easy Dance Team per oggi, alle 21,30 in piazza Municipio, nel cuore di Ferrara, in collaborazione con la International Dancesport Foundation e Team Diablo asd. La manifestazione, aperta a tutta la cittadinanza con partecipazione libera e gratuita, accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso arti e tradizioni provenienti dai diversi angoli del pianeta, trasformando per un’ora e mezza il centro storico di Ferrara in un palcoscenico internazionale dedicato alla danza e allo spettacolo e all’insegna dellincontro tra popoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

insieme musiche culture e danze una stagione 8217around the world8217
© Ilrestodelcarlino.it - Insieme musiche, culture e danze. Una stagione ’Around the world’
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Burn Calories Fast With Lazy Dance Fitness

Video Burn Calories Fast With Lazy Dance Fitness

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Giochi, musiche, cibo e culture dal mondo. Torna ad Ancona la Festa de "NiArchi – Insieme oltre le barriere"

Musiche e balli della tradizione europea protagonisti alla "Notte delle Danze" di SoglianoSabato 6 giugno si svolge a Sogliano al Rubicone la seconda edizione de “La Notte delle Danze”.

Argomenti più discussi: Insieme musiche, culture e danze. Una stagione ’Around the world’; Notti d'estate al Museo; Le Due Bari 2026, al via la nuova edizione del programma culturale gratuito e di prossimità del Comune di Bari: dal 10 luglio al 31 agosto 219 eventi gratuiti; Nel Cuore del Mare: a Bari una serata tra musica, culture, arte e sapori dal mondo 15 luglio 2026.

insieme musiche culture eInsieme musiche, culture e danze. Una stagione ’Around the world’Lo spettacolo è organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica Easy Dance Team . Oggi, 21,30, in piazza Municipio. ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web