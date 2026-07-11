Un viaggio tra musiche, culture e danze del mondo nel cuore di Ferrara: è quello che offre ’Around the world’, lo spettacolo di fine stagione organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica Easy Dance Team per oggi, alle 21,30 in piazza Municipio, nel cuore di Ferrara, in collaborazione con la International Dancesport Foundation e Team Diablo asd. La manifestazione, aperta a tutta la cittadinanza con partecipazione libera e gratuita, accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso arti e tradizioni provenienti dai diversi angoli del pianeta, trasformando per un’ora e mezza il centro storico di Ferrara in un palcoscenico internazionale dedicato alla danza e allo spettacolo e all’insegna dellincontro tra popoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Ascoltare, confrontarsi e costruire insieme il futuro del lavoro. Come Rock Employer Partner, abbiamo partecipato alla settima edizione di #RockYourMind, l’evento dedicato all’incontro tra aziende e nuove generazioni, ospitato nella splendida cornice di Casin x.com

Insieme musiche, culture e danze. Una stagione ’Around the world’Lo spettacolo è organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica Easy Dance Team . Oggi, 21,30, in piazza Municipio. ilrestodelcarlino.it