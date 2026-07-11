La partita tra Inghilterra e Norvegia, in programma questa sera alle 23 italiane all’Hard Rock Stadium di Miami, potrebbe essere rinviata a causa delle condizioni meteorologiche. La FIFA sta valutando la possibilità di spostare il fischio d’inizio a causa delle previsioni di maltempo, ma ancora non è stata presa una decisione ufficiale. La questione riguarda esclusivamente il meteo, senza conferme su eventuali cambi di orario o luogo.

C’è un convitato di pietra su Inghilterra-Norvegia, quarto di finale in programma stanotte (calcio d’inizio previsto alle 23 italiane) all’Hard Rock Stadium di Miami: il meteo. Sull’area della Florida sono attesi forti temporali, e questo apre a un’ipotesi concreta: che la Fifa decida di posticipare l’inizio della gara. Attenzione, però: al momento non c’è alcuna comunicazione ufficiale in tal senso. Si tratta di uno scenario possibile, non di una decisione presa. Inghilterra-Norvegia: perché si teme il rinvio. La ragione è nel regolamento, non nell’organizzazione. Le norme Fifa prevedono la sospensione automatica del gioco se vengono rilevati fulmini entro un raggio di circa 13 chilometri (otto miglia) dallo stadio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Inghilterra-Norvegia, aria di rinvio: la Fifa può spostare il fischio d’inizio a Miami (ma non c’è ancora nulla di ufficiale)

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