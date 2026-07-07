Dopo la vittoria dell’Inghilterra sul Messico, si è scatenata una corsa ai biglietti per la partita contro la Norvegia in programma a Miami. Alcuni biglietti sono stati venduti a prezzi molto elevati, con un valore di circa 8 milioni di dollari. Inoltre, il 15% di ogni vendita è stato destinato alla FIFA. La vicenda ha evidenziato ancora una volta il fenomeno della speculazione sui biglietti del Mondiale.

Sui biglietti del Mondiale è andato in scena l’ennesimo caso di speculazione. È bastato qualche minuto dalla vittoria dell’Inghilterra sul Messico — definita da molti tifosi la più bella trasferta di sempre lontano da Wembley — perché scattasse la corsa a Miami, dove sabato i Tre Leoni sfideranno la Norvegia. Come riporta The Times, sulla piattaforma di rivendita ufficiale della FIFA è comparso un tagliando in vendita a 8 milioni di dollari (5,98 milioni di sterline): oltre dieci volte il valore nominale. Il biglietto a 8 milioni e i bagarini che “testano” i ricchi. I prezzi, sul sito, li fissano i possessori e non la federazione. Difficile che quel tagliando sia stato venduto, visto che pochi posti nella stessa zona a bordo campo erano disponibili a “soli” 6. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Un biglietto a 8 milioni di dollari e il 15% che finisce alla FIFA: la corsa a Inghilterra-Norvegia è lo specchio del Mondiale dell’avidità

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Dispute over $12.8 million lottery ticket heads to court as claim deadline nears

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