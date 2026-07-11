Nel luglio del 1966, durante il campionato del mondo, la nazionale inglese soggiornò all'Hendon Hall Hotel, a sette chilometri da Wembley, e seguì lo stesso menù degli altri ospiti. In quella occasione, si verificò un episodio noto come la “festa dello scandalo”, in cui fu invitato un cane, mentre le mogli dei giocatori non furono coinvolte.

Nel luglio del 1966, quando diventò campione del mondo, la nazionale inglese alloggiava all'Hendon Hall Hotel, a 7 chilometri da Wembley, e la squadra aveva lo stesso menù degli altri ospiti. A pranzo, prima della finale, c’era il pollo, e mangiarono pollo. Ad eccezione di Bobby Moore, che chiese fagioli su pane tostato. Per rilassarsi, i giocatori inglesi andavano a fare shopping, giocavano a carte e a cricket. I più pigri prendevano il sole nel parco. Non erano blindati come oggi: i tifosi potevano fermarsi a chiacchierare con loro allo stadio, o salutarli per strada quando li vedevano in giro per negozi. Arthur Edwards, che sarebbe diventato il fotografo reale del The Sun, allora era un giovane reporter per un giornale locale dell'East London e scattò fotografie a Moore e ai marcatori della finale Geoff Hurst e Martin Peters. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inghilterra 1966, la festa dello scandalo: invitarono il cane, ma le mogli no

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Le WAGs dei Mondiali 2026 hanno già vinto la partita dello stile: i look di mogli e fidanzate sugli spaltiDurante i Mondiali di calcio 2026, le mogli e fidanzate dei giocatori si distinguono per i loro look sugli spalti.

Messico Inghilterra: quando nel 1966 Bobby Charlton fece capire che era l’anno giusto per i Maestri del calcioAl momento, si gioca agli ottavi di finale dei Mondiali 2026 all’Estadio Azteca, dove il Messico affronta l’Inghilterra.

Inghilterra 1966, la festa dello scandalo: invitarono il cane, ma le mogli noDopo l'unico Mondiale vinto dagli inglesi, Bobby Moore e compagni non poterono festeggiare con le consorti. I giornali si indignarono, ma ci fu chi disse di no ... msn.com

LEGACY - I ragazzi dell’Inghilterra del 1966: quando il calcio tornò a casa davveroL'unico trionfo dell'Inghilterra ai Mondiali non è stato solo un traguardo sportivo. L'ascesa, la redenzione e il peso ancora presente del 1966, la storia dell'unica volta in cui il calcio è tornato ... calciomercato.com