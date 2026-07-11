Durante i voli, molti passeggeri segnalano una sensazione di orecchio tappato o dolore. Questo problema si verifica frequentemente durante i viaggi in aereo e può portare a disagio o ansia. Alcuni soggetti sperimentano episodi ricorrenti che influenzano l’esperienza di volo. Non ci sono dati che colleghino direttamente questa condizione a infezioni all’orecchio, ma il disagio è comunemente descritto durante le variazioni di altitudine.

La sensazione di orecchio tappato o di dolore all'orecchio è comune quando si vola ad alta quota. Per alcuni passeggeri, si tratta di un fenomeno ricorrente che può causare vera ansia o addirittura rovinare il viaggio. Ecco cosa è importante sapere. Pressione e dolore alle orecchie in aereo: quali sono le cause? Durante il decollo e l'atterraggio, la pressione atmosferica tra l'aria esterna e la pressione all'interno dell'orecchio può cambiare bruscamente e alcune persone hanno difficoltà a riequilibrare questi livelli in tempo. Per mantenere una pressione atmosferica uguale su entrambi i lati del timpano, l'aria deve fluire liberamente tra il rinofaringe e l'orecchio medio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Infezioni all'orecchio durante i viaggi in aereo

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