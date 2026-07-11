Incubo stalker | minacce per mesi L’odissea di una donna arrestato l’ex
Una donna ha subito minacce e molestie per mesi, iniziando subito dopo la fine di una relazione nell’estate del 2025. L’ex partner è stato arrestato nelle ultime ore dalle forze dell’ordine. La vicenda ha coinvolto comportamenti persecutori protrattisi nel tempo, con la donna che ha segnalato le minacce alle autorità. L’arresto dell’uomo è stato disposto per interrompere l’odissea di intimidazioni e vessazioni.
di Massimo Bagiardi Un vero e proprio incubo, iniziato nell’estate del 2025 subito dopo la fine della relazione, si è concluso nelle scorse ore grazie all’intervento delle forze dell’ordine. I carabinieri, infatti, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, aggravata dall’applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di un uomo di 45 anni. L’uomo è ritenuto gravemente indiziato del reato di atti persecutori – stalking – nei confronti dell’ex fidanzata. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Arezzo, su richiesta della locale Procura della Repubblica, che ha coordinato le indagini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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