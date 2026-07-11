Incidente stradale Fasano | scontro sulla SP10 morto un motociclista

Da quotidianodipuglia.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un motociclista è deceduto questa mattina in un incidente avvenuto intorno alle 9 lungo la strada provinciale 10, che collega Montalbano alla zona costiera. L’incidente si è verificato sulla SP10, coinvolgendo probabilmente altri mezzi, anche se i dettagli non sono ancora stati resi noti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile salvare il conducente della moto. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

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Un motociclista ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto intorno alle 9 di questa mattina lungo la S.P. 10 la strada provinciale che collega Montalbano alla litoranea. Per cause in corso di accertamento la moto (una Beverly) è entrata in collisione con una autovettura, una opel Corsa con a bordo turisti. Purtroppo vani sono stati i tentativi dei sanitari del 118 di rianimare lo sfortunato motociclista, un 62enne di Cisternino. In stato di shock il conducente dell’auto che è stato preso in cura dai sanitari del 118. Sul posto per i rilievi di rito stanno operando diverse pattuglie della Polizia locale di Fasano. Presenti anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni che hanno messo in sicurezza l’area. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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