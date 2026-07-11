incidente a belluno thomas da rold perde il controllo della moto e muore a 17 anni

Nella notte tra venerdì e sabato, a Bolzano Bellunese, un giovane di 17 anni ha perso la vita in un incidente stradale. La moto su cui viaggiava ha perso il controllo poco dopo la mezzanotte, causando un incidente fatale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi.

Uno schianto nella notte a Bolzano Bellunese ha avuto conseguenze fatali: Thomas Da Rold, 17 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte tra venerdì 10 e sabato 11 luglio. Il giovane, residente ad Antole, frazione del Comune di Belluno, stava percorrendo in sella alla sua Yamaha 125 la strada che collega Bolzano Bellunese al centro cittadino. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il ragazzo avrebbe perso il controllo della moto poco dopo l’area delle scuole della frazione. L’uscita di strada sarebbe avvenuta senza il coinvolgimento di altri veicoli e il mezzo si sarebbe schiantato contro un palo lungo la carreggiata. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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