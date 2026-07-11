Un incendio boschivo nel sud della Spagna ha causato almeno 12 vittime, con otto feriti e 23 persone ancora disperse. Gli sfollati hanno riferito di aver vissuto momenti di grande panico e di non poter tornare alle proprie case. Le autorità stanno gestendo l’emergenza e le operazioni di ricerca e soccorso continuano sul territorio interessato.

Gli sfollati hanno raccontato i momenti di terrore vissuti quando l’incendio boschivo ha devastato il sud della Spagna, provocando almeno 12 vittime. Secondo le autorità, altre otto persone sono rimaste ferite, mentre 23 risultano ancora disperse. L’incendio è scoppiato giovedì scorso in un’area semiarida ai piedi della Sierra de los Filabres, nella provincia di Almería. “Siamo venuti qui da Barcellona in vacanza. Alloggiavamo in una casa a Bédar. Eravamo fuori quando è scoppiato l’incendio, eravamo in visita turistica a Mojacar e quando volevamo tornare indietro, perché avevamo il cane lì che ci aspettava per tornare quella notte, non potevamo”, ha raccontato Marina Vidal. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Incendio in Spagna, il racconto degli sfollati: "Non potevamo tornare a casa"

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