Incendio in fabbrica operaio ustionato | è stato investito dai fumi della combustione partita da un distillatore pieno di diluente

Sabato mattina alle 9.30 si è sviluppato un incendio in una fabbrica di Sesto al Reghena. Un operaio è rimasto ustionato dopo essere stato investito dai fumi della combustione, originata da un distillatore contenente diluente. L’incendio ha coinvolto un’ampia area dell’azienda. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorsi. L’operaio ustionato è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

SESTO AL REGHENA (PORDENONE) - Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato sabato mattina, intorno alle 9.30, alla Emac, nota azienda di Sesto al Reghena. Il fuoco sarebbe partito da un distillatore: un 53enne dipendente della ditta è rimasto ferito perché investito dai fumi della combustione. Ha riportato ustioni al volto. I soccorsi Un rogo violento che ha generato in pochissimi minuti una densa nube di fumo nero, visibile distintamente a chilometri di distanza. La macchina dei soccorsi è scattata immediatamente. Data la gravità della situazione e la rapidità con cui le fiamme si sono propagate, sul posto è stato necessario l'intervento congiunto di diversi comandi con i vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento, i colleghi di Portogruaro e le squadre del comando provinciale di Pordenone. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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Incendio in fabbrica, operaio ferito: è stato investito dai fumi della combustione partita da un distillatore pieno di diluenteUn operaio è rimasto ferito dopo essere stato investito dai fumi di un incendio scoppiato alle 9.

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