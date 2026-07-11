incendio in andalusia il fronte di fuoco illumina la notte

Un incendio in Andalusia ha provocato almeno 12 morti e sta ancora causando danni nella regione. Il fronte di fuoco si estende nel sud della Spagna e ha illuminato la notte con fiamme e fumo visibili da diverse zone. Le autorità stanno intervenendo con operazioni di spegnimento e evacuazioni. La causa dell’incendio non è ancora stata ufficialmente accertata.

La Spagna è ancora alle prese con l’emergenza provocata da un grande incendio che sta colpendo l’ Andalusia, nel sud del Paese e che ha causato almeno 12 morti. L’incendio è divampato giovedì nei pressi della Sierra de Los Filabres, nella provincia di Almería. L’incendio è ancora in corso e 150 vigili del fuoco e 220 soldati stanno combattendo le fiamme. Nel video si vede il fronte di fuoco che illumina la notte tra venerdì e sabato nella zona di Los Gallardos. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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