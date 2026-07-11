Un incendio ha distrutto un'area di 8.000 metri quadrati all’interno di una sede logistica di BRT a Milano, coinvolgendo 15 container e migliaia di pacchi in transito. Le cause dell’incendio non sono ancora state chiarite. Per chi ha subito danni o perdita di pacchi, è possibile richiedere il rimborso seguendo le procedure indicate dall’azienda, anche se i dettagli specifici sulla richiesta non sono stati comunicati.

Le cause del vasto incendio che è esploso all'interno della sede logistica di BRT nel quartiere milanese di Bovisa, distruggendo un'area di smistamento di ben 8mila metri quadrati, 15 container e migliaia di pacchi in transito, restano tuttora oscure. Gli inquirenti, che si stanno avvalendo della preziosa collaborazione di un team di tecnici in grado di far luce sull'origine del terribile rogo, non hanno potuto far altro che aprire un fascicolo per incendio doloso contro ignoti. nodo 2692168 Parallelamente all'indagine penale aperta dalla procura della Repubblica di Milano, emerge anche la questione legata ai rimborsi per i beni andati in fumo: tanto i mittenti quanto i destinatari dei pacchi distrutti si chiedono chi debba pagare per i danni subiti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Incendio BRT: come chiedere il rimborso se il tuo pacco è andato distrutto

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