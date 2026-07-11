È stato aperto il nuovo “Spazio Enel” in Borgo Giannotti 84, offrendo contratti e consulenze personalizzate. L’apertura si inserisce nelle iniziative estive dell’azienda, con locali dedicati ai servizi per i clienti. L’obiettivo è fornire assistenza diretta e supporto su contratti e pratiche. La struttura è operativa da ora e sarà disponibile per i cittadini che desiderano ricevere informazioni e assistenza sui servizi energetici.

L’estate porta rinnovata energia per i servizi per i cittadini. In Borgo Giannotti 84 ha aperto i battenti il nuovo Spazio Enel che, dotato di locali completamente rinnovati, ampi e accoglienti, costituirà un punto di riferimento per il territorio, offrendo assistenza per le forniture di elettricità, gas e connessioni in fibra ultraveloce, opportunità di efficienza energetica e sostenibilità ambientale. Al momento dell’apertura sono intervenuti il channel manager di Enel Energia Antonio Innamorato, la store manager e l’imprenditore Marco Baccellini di MB Tech, partner specializzato nel settore della consulenza energetica che gestisce già altri Spazi Enel sul territorio lucchese e pistoiese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Inaugurato il nuovo “Spazio Enel“. Contratti e consulenze personalizzate

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