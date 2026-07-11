Inaugura ’Passo Doppio’

È stata inaugurata la mostra ‘Passo Doppio – Fare e collezionare Bellezza’, dedicata all’incisore cuprense Giorgio Voltattorni M. La rassegna presenta oltre cinquanta anni di attività incisoria e una collezione di opere di grandi maestri. La mostra mette in mostra lavori storici dell’artista e pezzi provenienti da varie collezioni, evidenziando l’evoluzione della sua produzione artistica. L’esposizione rimarrà aperta fino a una data da definirsi.

Un viaggio nell’arte e nella bellezza attraverso oltre cinquant’anni di attività incisoria e una preziosa raccolta di opere dei grandi maestri. È questo il significato di ‘Passo Doppio – Fare e collezionare Bellezza’, la mostra dedicata all’incisore cuprense Giorgio Voltattorni M. che sarà inaugurata oggi pomeriggio, alle 18.30, nella Chiesa di Santa Maria della Misericordia di Massignano. L’esposizione propone un percorso originale che racconta le due anime dell’artista: da una parte il maestro dell’acquaforte, con opere realizzate dal 1974 ai giorni nostri; dall’altra il collezionista appassionato che, nel corso degli anni, ha riunito... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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