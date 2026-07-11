in Italia quello delle succulente è un mondo capace di scatenare passioni viscerali La community dei collezionisti è gigantesca con oltre mezzo milione di appassionati on line e migliaia di soci attivi sul territorio

Notizia in breve

In Italia, la passione per le succulente coinvolge oltre mezzo milione di appassionati online e migliaia di soci attivi sul territorio. Le piante, tra cui cactus, aloe e agavi, sono spesso chiamate “piante grasse” per le loro forme arrotondate. Questi esemplari vengono talvolta vittime di body shaming, con discriminazioni legate al loro aspetto. La community si organizza anche in eventi e gruppi di scambio, mantenendo vivo l’interesse per queste piante.