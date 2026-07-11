in Italia quello delle succulente è un mondo capace di scatenare passioni viscerali La community dei collezionisti è gigantesca con oltre mezzo milione di appassionati on line e migliaia di soci attivi sul territorio
In Italia, la passione per le succulente coinvolge oltre mezzo milione di appassionati online e migliaia di soci attivi sul territorio. Le piante, tra cui cactus, aloe e agavi, sono spesso chiamate “piante grasse” per le loro forme arrotondate. Questi esemplari vengono talvolta vittime di body shaming, con discriminazioni legate al loro aspetto. La community si organizza anche in eventi e gruppi di scambio, mantenendo vivo l’interesse per queste piante.
A nche le piante subiscono il body shaming, la discriminazione per il loro aspetto. Cactus, aloe e le scultoree agavi, solo per citare le più note, in Italia vengono storicamente chiamate “piante grasse” per via delle loro forme arrotondate. Nel resto del mondo, invece, la definizione è decisamente più fedele alla loro biologia: “Succulente”. Se spremute, infatti, queste piante rilasciano purissima acqua e non certo burro o grasso. «È una bizzarria linguistica tutta nostra, su cui la community dei collezionisti italiani scherza da sempre, anche con vignette a tema» spiega Franco Rosso, presidente dell’ Aias (Associazione Italiana Amatori delle piante Succulente). 🔗 Leggi su Iodonna.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Notizie e thread social correlati
L'Aca illustra il bilancio 2025: tanti cantieri attivi e oltre 6,5 milioni di euro di utili da reinvestire sul territorioL'Aca ha registrato un utile di oltre 6,5 milioni di euro nel bilancio 2025, con numerosi cantieri attivi.
Il Ministero scambia un “3” per un “8”: un quadro del Trecento da mezzo milione finisce in Svizzera per 38 mila euro, ma vale oltre mezzo milioneUn quadro del Trecento, valutato oltre mezzo milione di euro, è stato venduto in Svizzera per 38.