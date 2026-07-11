Impresa a punti e tanta fiducia | la ricetta del governo

Da ilmanifesto.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il governo punta su incentivi e fiducia per rafforzare il settore. La ministra del lavoro ha definito il tema degli interventi in materia come “il tema dei temi”, sottolineando l’importanza di rendere più efficaci le politiche per il lavoro. La strategia prevede l’uso di incentivi a punti e un approccio che mira a coinvolgere maggiormente le imprese, puntando su una maggiore collaborazione tra istituzioni e aziende per migliorare l’occupazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Operaicidi Il tema dei temi, così l’ha definito la ministra Marina Elvira Calderone: come facciamo a rendere efficaci gli interventi in materia di prevenzione sul posto di lavoro Operaicidi Il tema dei temi, così l’ha definito la ministra Marina Elvira Calderone: come facciamo a rendere efficaci gli interventi in materia di prevenzione sul posto di lavoro Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Il tema dei temi, così l’ha definito la ministra Marina Elvira Calderone: come facciamo a rendere efficaci gli interventi in materia di prevenzione sul posto di lavoro. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

impresa a punti e tanta fiducia la ricetta del governo
© Ilmanifesto.it - Impresa a punti e tanta fiducia: la ricetta del governo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Faking paralysis Reborn & married to the dying Prince, but my weak husband is a deadly god!

Video Faking paralysis? Reborn & married to the dying Prince, but my weak husband is a deadly god!

Notizie e thread social correlati

Vinciguerra alla Npsg: "Sento tanta fiducia"Il general manager della squadra ha scelto di affidare la guida della prima squadra a una donna, conferendole un contratto biennale con opzione sul...

Più tasse, meno fiducia: la contraddizione del governo che prometteva la rivoluzione fiscaleIl governo Meloni si trova di fronte a critiche sulla politica fiscale, nonostante le promesse di ridurre le tasse.

Temi più discussi: Patente a crediti nei cantieri: il modulo per il recupero dei punti decurtati; Debora Vivarelli a due punti dall’impresa, cede alla bella a Sachi Aoki; PID – Punto Impresa Digitale: cos’è, come funziona e come accedere ai voucher 2026-2029; Bando dei Punti impresa digitale: in arrivo 150 milioni di euro per il triennio 2026-2029.

Impresa Cobolli a Monaco: elimina Zverev e eguaglia il suo best rankingFlavio Cobolli ha compiuto un'impresa di notevole spessore nella semifinale dell'ATP 500 di Monaco, sconfiggendo con un perentorio 6-3, 6-3 il numero tre del mondo, Alexander Zverev. Questa vittoria, ... it.blastingnews.com

Impresa Fiorini, a Feltre cinque punti d’oroOra è terza con 40 punti. La Fiorini Pesaro Rugby sta risalendo la classifica del campionato du serie A. Domenica i kiwi sono andati a vincere a Feltre. Tanta roba. Sia perché espugnare un campo come ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web