Immissioni in ruolo docenti 2026 27 | avvio turni fase 1 Scelta provincia AGGIORNATO con Campania

Gli Uffici Scolastici hanno iniziato le procedure per le immissioni in ruolo dei docenti per l’anno scolastico 202627, in attesa del decreto ministeriale che stabilirà il contingente autorizzato dal MEF. Il Ministero ha richiesto la copertura del 100% dei posti vacanti. La prima fase riguarda la scelta della provincia, con aggiornamenti anche sulla regione Campania.

Immissioni in ruolo personale docente a.s. 202627: in attesa del decreto ministeriale che indicherà il contingente autorizzato dal MEF (il Ministero ha richiesto la copertura del 100% dei posti vacanti) gli Uffici Scolastici sono autorizzati ad avviare le procedure. Le istruzioni operative. La convocazione nella FASE 1 non comporta proposta di assunzione ma è propedeutica alla fase successiva. Convocazioni per assunzioni in ruolo da concorso docenti: come funzionano Fasi 1 e 2. Si svolgono entro 30 luglio Ecco in quali scuole sono disponibili i posti per le immissioni in ruolo 202627. ATTENZIONE: controllare eventuali modifiche. turno 1 dal giorno 10 luglio 2026, ore 19. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Immissioni in ruolo su tutti i posti disponibili

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