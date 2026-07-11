ilva cambia pelle produzione addio

Sono state erette barricate sulla strada Indiana in seguito alla decisione di interrompere la produzione nello stabilimento ex Ilva. La protesta si è intensificata dopo che i sindacati e Federmeccanica avevano già espresso opposizione. Ora si sono aggiunti anche i rappresentanti del gruppo americano Flacks, che era stato scelto tramite gara come partner principale per il salvataggio dell’acciaieria.

Barricate sulla via indiana per l'ex Ilva. Dopo l'opposizione dei sindacati e di Federmeccanica ora alza la voce anche il gruppo americano Flacks che, stando al bando di gara, era stato selezionato come partner d'elezione per il salvataggio del siderurgico. Sulle indiscrezioni degli ultimi giorni si rincorrono voci di ogni tipo, ma mettendo ordine e secondo quanto ricostruito dal Giornale non ci sarebbe alcun stanziamento di 2 miliardi da parte dello Stato in favore del progetto indiano. Ciò non significa che il piano della JSI di Naveen Jindal (che non è il ramo Jindal che opera a Piombino) non sia in netto vantaggio rispetto agli americani. Secondo quanto ricostruito dal Giornale nei piani in via di definizione il preridotto (materiale che alimenta i forni elettrici) non verrà più prodotto a Taranto, ma in Oman. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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