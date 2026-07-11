Il video di Haaland che vi sta facendo tanto ridere è falso | arriva da un comico cinese

Un video che mostra il calciatore norvegese mentre mangia e si spaventa davanti allo specchio è diventato virale, ma è stato svelato come falso. Il filmato originale non riguarda l'atleta, ma è stato realizzato da un comico cinese. La clip, diffusa sui social media, è stata poi condivisa come se fosse un momento autentico del calciatore. La diffusione di contenuti falsi di questo tipo può generare confusione tra gli utenti.

Sta girando un video di Erling Haaland. Il calciatore della Norvegia sta mangiando, si volta verso lo specchio e sembra spaventarsi di se stesso. Il video è virale ma è finto: è stato rubato a un comico cinese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Essa é a Vida Luxuosa de Erling Haaland, o Jogador Mais Rico da Noruega

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