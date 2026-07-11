Venerdì 10 luglio, a Sanremo, un generale si è tolto la maglietta davanti alle telecamere e si è tuffato in mare. L’evento ha incluso anche musica epica e un giro in bici da corsa.

Sanremo, venerdì 10 luglio, è l’appuntamento dei futuristi “per temprarci”. E allora ecco il generale che si sfila la maglietta, a favor di telecamere, e poi si butta in acqua. Nuoto, ciclismo, corsa campestre. Lo slogan è “mens sana in corpore sano” e una postilla, “senza compromessi”. “Lo sport è salute. La salute è vita e chi è in salute pesa di meno sul Servizio Sanitario Nazionale ed è psicologicamente più stabile” ha detto Roberto Vannacci. Che poi ha citato anche i politici: “Dovrebbero dare l’esempio anche nello sport, invece di ballare sui carri del Gay Pride”. E ancora: “Prove fisiche per tutti politici! D’altra parte, anche per fare politica ci vuole un fisico bestiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il tuffo in mare, la musica epica e la bici da corsa: l’epopea di Vannacci a torso nudo per celebrare se stesso

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