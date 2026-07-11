Non ci sono prove scientifiche che il siero alla vitamina C protegga la pelle dai raggi solari. Questi prodotti sono noti per le loro proprietà antiossidanti e per migliorare l’aspetto della pelle, rendendola più luminosa e uniforme. Tuttavia, non sostituiscono una protezione solare adeguata. Gli esperti consigliano di usare il siero in combinazione con una crema solare per una protezione efficace contro i raggi UV.

Negli ultimi anni i sieri alla vitamina C sono diventati uno dei prodotti skincare più utilizzati, complici la loro reputazione di antiossidanti e la promessa di una pelle più luminosa e uniforme. Parallelamente si è diffusa l'idea che possano anche "proteggere dal sole". Ma è davvero così? La risposta è più sfumata di quanto sembri: la vitamina C può contribuire a limitare alcuni dei danni provocati dai raggi ultravioletti, ma non sostituisce in alcun modo la protezione solare. Le principali società scientifiche di dermatologia concordano sul fatto che il suo ruolo sia complementare, non alternativo, ai filtri UV. La vitamina C, o acido ascorbico, è un potente antiossidante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il siero alla vitamina C protegge la pelle dai raggi solari?

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Siero vitamina C Farmasi

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