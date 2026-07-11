Il segreto del successo della soap italiana più longeva? Un mix tra storie d' amore intrighi famigliari leggerezza Napoli e il racconto della realtà
T rent’anni di storie, emozioni e personaggi entrati nel cuore degli italiani. Dal debutto su Rai 3 il 21 ottobre 1996, Un posto al sole è diventata la soap opera più longeva della nostra tv e continua a conquistare il pubblico grazie a un mix di storie d’amore, intrighi familiari, racconti di stretta attualità e tematiche delicate come la violenza sulle donne, il fine vita e l’omosessualità. Whoopi Goldberg in “Un posto al sole”: l’annuncio della star X Leggi anche › A “Un posto al sole” il conflitto familiare tra Roberto Ferri e la figlia Cristina La seconda edizione dell’Italian Global Series ha reso omaggio alla creatura ideata da Giovanni Minoli, ospitando una parte del cast (da Patrizio Rispo, lo storico portiere di Palazzo Palladini, a Daniela Ioia, da Fiorenzo Madonna a Marina Tagliaferri). 🔗 Leggi su Iodonna.it
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