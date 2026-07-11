T rent’anni di storie, emozioni e personaggi entrati nel cuore degli italiani. Dal debutto su Rai 3 il 21 ottobre 1996, Un posto al sole è diventata la soap opera più longeva della nostra tv e continua a conquistare il pubblico grazie a un mix di storie d’amore, intrighi familiari, racconti di stretta attualità e tematiche delicate come la violenza sulle donne, il fine vita e l’omosessualità. Whoopi Goldberg in “Un posto al sole”: l’annuncio della star X Leggi anche › A “Un posto al sole” il conflitto familiare tra Roberto Ferri e la figlia Cristina La seconda edizione dell’Italian Global Series ha reso omaggio alla creatura ideata da Giovanni Minoli, ospitando una parte del cast (da Patrizio Rispo, lo storico portiere di Palazzo Palladini, a Daniela Ioia, da Fiorenzo Madonna a Marina Tagliaferri). 🔗 Leggi su Iodonna.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Iodonna.it - Il segreto del successo della soap italiana più longeva? Un mix tra storie d'amore, intrighi famigliari, leggerezza, Napoli e il racconto della realtà

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il Paradiso delle Signore, Intervista: Flavio Parenti svela il segreto del successo della soap!In un’intervista, l’attore che interpreta uno dei personaggi principali della soap ha spiegato cosa contribuisce alla sua longevità.

Leggi anche: Comincia stasera su Canale 5 la fiction "Un nuovo inizio", tormentatissima storia d'amore con la mitica Megan Montaner, indimenticata Pepa della soap "Il Segreto"

Argomenti più discussi: Dal 2 luglio quinta edizione di Vedi Napoli d’estate e poi Torni; Un posto al sole : Noi, uguali alla vita. E contro le ingiustizie; L'Italvolley maschile esordirà a Napoli con il Presidente Mattarella; Presentato il Campionato Europeo maschile 2026- Il Presidente Mattarella presente all'Opening Match di Napoli.

Ci siamo: #Allegri oggi rescinde con il @ACMilan. A breve la firma ufficiale col @SSCNapoli. L'annuncio di Gianluca @DiMarzio Il segreto di Pulcinella del mercato allenatori sta finalmente per trasformarsi in realtà a livello ufficiale: Massimiliano A x.com

Il dossier segreto del Coni per le Olimpiadi 2036 a Roma e NapoliLos Angeles 2028, Brisbane 2032: è molto probabile che dopo Stati Uniti e Australia le Olimpiadi estive possano tornare in Europa con l'edizione 2036. Qualcosa di più chiaro si capirà forse a metà ... repubblica.it