Il ricordo di Nino D'Angelo per Lucia 39 anni investita e uccisa dopo il concerto a Pompei | Dolore immenso

Notizia in breve

Il fidanzato di Lucia Cavaliere, 39 anni, racconta che la giovane è stata investita e uccisa dopo il concerto a Pompei. La ragazza, fan di Nino D’Angelo, è deceduta sul posto, mentre lui è rimasto ferito. Nino D’Angelo ha espresso un forte dolore ricordando Lucia, definendola “tutto per lui”. La tragedia si è verificata nel pomeriggio, vicino al luogo dell’evento musicale.