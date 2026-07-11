Il ricordo di Nino D'Angelo per Lucia 39 anni investita e uccisa dopo il concerto a Pompei | Dolore immenso
Il fidanzato di Lucia Cavaliere, 39 anni, racconta che la giovane è stata investita e uccisa dopo il concerto a Pompei. La ragazza, fan di Nino D’Angelo, è deceduta sul posto, mentre lui è rimasto ferito. Nino D’Angelo ha espresso un forte dolore ricordando Lucia, definendola “tutto per lui”. La tragedia si è verificata nel pomeriggio, vicino al luogo dell’evento musicale.
Il ricordo di Nino D'Angelo per Lucia Cavaliere, sua fan, morta dopo il concerto a Pompei. Il racconto del fidanzato della giovane, anche lui ferito: "Era tutto per me". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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