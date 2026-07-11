Il re della ferramenta di Los Angeles sbarca all’Elba | il suo yacht è un sogno cosa c’è dentro

Notizia in breve

Un grosso yacht di 117 metri è stato avvistato all’Elba, accompagnato da una nave di 69 metri e altre imbarcazioni più piccole. Si tratta di uno dei più grandi e lussuosi al mondo, tornato sull’isola dopo due anni. Il natante e le imbarcazioni di supporto sono state avvistate nel porto di Portoferraio. Nessuna informazione è stata fornita sui proprietari o sugli eventuali passeggeri.