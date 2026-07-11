Il re della ferramenta di Los Angeles sbarca all’Elba | il suo yacht è un sogno cosa c’è dentro
Un grosso yacht di 117 metri è stato avvistato all’Elba, accompagnato da una nave di 69 metri e altre imbarcazioni più piccole. Si tratta di uno dei più grandi e lussuosi al mondo, tornato sull’isola dopo due anni. Il natante e le imbarcazioni di supporto sono state avvistate nel porto di Portoferraio. Nessuna informazione è stata fornita sui proprietari o sugli eventuali passeggeri.
Portoferraio (Livorno), 11 luglio 2026 – A due anni esatti di distanza, torna all’ Elba uno dei gioielli della nautica più lussuosi al mondo. Si tratta del gigantesco Infinity di 117 metri, che ‘viaggia’ con la «barchetta d’appoggio» - la nave Amel Sea Axe di 69 metri chiamata Intrepid – e una serie di altre imbarcazioni al seguito. https:www.lanazione.itgrossetocronacayacht-alicia-argentario-dbfa9622 Naturalmente a bordo della ‘flotta’ non manca nulla: eliporto, hangar per elicotteri, ospedale attrezzato, officina e centro immersioni. Il panfilo gigantesco si è messo alla fonda davanti all’esclusiva spiaggia di Forno, nello spettacolare golfo della Biodola. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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