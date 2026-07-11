Il primo allenatore di Haaland | Da bambino era molto magro Parlava già di alimentazione e sonno

Da fanpage.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il primo allenatore di Haaland rivela che da bambino era molto magro e parlava già di alimentazione e sonno. Oggi, l'attaccante domina ai Mondiali, ma Berntsen ricorda che il talento era evidente fin da piccolo. Haaland non aveva paura di provare e mostrava una grande determinazione. Le sue abitudini alimentari e di riposo sono state parte del suo sviluppo fin dall'infanzia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Oggi domina ai Mondiali, ma il talento di Haaland era cristallino fin da bambino come ha raccontato a Fanpage.it il suo primo allenatore, Alf Ingve Berntsen: "Non aveva mai paura di provare. Fin da piccolo era interessato all'alimentazione e alle corrette abitudini del sonno". 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Governo Meloni, Trump accusa ancora: “L’Italia si è comportata molto male”. La premier in Cdm: “Lite non impatti su rapporti con Usa”. Schlein: “Uscite da Board of Peace”Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l'Italia si è comportata molto male, aggiungendo che sono stati spesi miliardi per il paese.

Leggi anche: Douglas Costa: “Il mio primo contratto era da 100 euro. La Juve era devastante, mi ha cambiato la vita”

Argomenti più discussi: Il primo allenatore di Haaland: Da bambino era molto magro. Parlava già di alimentazione e sonno; Erling Haaland, chi è davvero il bomber vichingo che vichingo non è. I segreti, la famiglia, la filosofia, la forza; Haaland fa doppietta, il Mondiale del Brasile di Ancelotti è già finito: 2-1, Norvegia ai quarti; Brasile-Norvegia: Haaland è un killer spietato, ma sono Bruno Guimaraes ed Endrick a far piangere i verdeoro.

haaland il primo allenatore diIl primo allenatore di Haaland: Da bambino era molto magro. Parlava già di alimentazione e sonnoOggi domina ai Mondiali, ma il talento di Haaland era cristallino fin da bambino come ha raccontato a Fanpage.it il suo primo allenatore, Alf Ingve Berntsen: Non aveva mai paura di provare. Fin da ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web