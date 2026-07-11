Il primo allenatore di Haaland rivela che da bambino era molto magro e parlava già di alimentazione e sonno. Oggi, l'attaccante domina ai Mondiali, ma Berntsen ricorda che il talento era evidente fin da piccolo. Haaland non aveva paura di provare e mostrava una grande determinazione. Le sue abitudini alimentari e di riposo sono state parte del suo sviluppo fin dall'infanzia.

Oggi domina ai Mondiali, ma il talento di Haaland era cristallino fin da bambino come ha raccontato a Fanpage.it il suo primo allenatore, Alf Ingve Berntsen: "Non aveva mai paura di provare. Fin da piccolo era interessato all'alimentazione e alle corrette abitudini del sonno". 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Governo Meloni, Trump accusa ancora: “L’Italia si è comportata molto male”. La premier in Cdm: “Lite non impatti su rapporti con Usa”. Schlein: “Uscite da Board of Peace”Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l'Italia si è comportata molto male, aggiungendo che sono stati spesi miliardi per il paese.

Leggi anche: Douglas Costa: “Il mio primo contratto era da 100 euro. La Juve era devastante, mi ha cambiato la vita”

Argomenti più discussi: Il primo allenatore di Haaland: Da bambino era molto magro. Parlava già di alimentazione e sonno; Erling Haaland, chi è davvero il bomber vichingo che vichingo non è. I segreti, la famiglia, la filosofia, la forza; Haaland fa doppietta, il Mondiale del Brasile di Ancelotti è già finito: 2-1, Norvegia ai quarti; Brasile-Norvegia: Haaland è un killer spietato, ma sono Bruno Guimaraes ed Endrick a far piangere i verdeoro.

Il primo allenatore di Haaland: Da bambino era molto magro. Parlava già di alimentazione e sonnoOggi domina ai Mondiali, ma il talento di Haaland era cristallino fin da bambino come ha raccontato a Fanpage.it il suo primo allenatore, Alf Ingve Berntsen: Non aveva mai paura di provare. Fin da ... fanpage.it

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport e le due pagine interne sul #Milan con i temi #GonçaloRamos, #VanDijk, #GonçaloInacio, #Amorim e #Leao. x.com

[Moretto] Esclusivo. Uno dei principali candidati per un ruolo nella gestione del nuovo Milan è Markus Krösche. Il tedesco è attualmente il direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte. reddit