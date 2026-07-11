Il piano degli albergatori | Puntare sui condhotel e stop alle demolizioni

Notizia in breve

Gli albergatori hanno annunciato un piano che prevede di puntare sui condhotel e di fermare le demolizioni di strutture ricettive. L’obiettivo è mantenere in vita decine di piccoli hotel che rischiano di chiudere. Claudio Montanari, presidente di Federalberghi, ha spiegato che molte strutture sono ormai fuori dal mercato e si cerca di trovare soluzioni per salvarle.