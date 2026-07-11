Il piano degli albergatori | Puntare sui condhotel e stop alle demolizioni
Gli albergatori hanno annunciato un piano che prevede di puntare sui condhotel e di fermare le demolizioni di strutture ricettive. L’obiettivo è mantenere in vita decine di piccoli hotel che rischiano di chiudere. Claudio Montanari, presidente di Federalberghi, ha spiegato che molte strutture sono ormai fuori dal mercato e si cerca di trovare soluzioni per salvarle.
Alberghi scomposti. Il futuro di decine di piccole strutture sempre più fuori dal mercato, per Claudio Montanari, presidente di Federalberghi, parte da qui. Si tratta di una possibilità che potrebbe arrivare dal Pug, il piano urbanistico generale a cui stanno lavorando in municipio. L’assessore Andruccioli ha parlato di premialità per agevolare i processi di rigenerazione delle vecchie strutture, ma per Montanari si può fare di più. "Apprezziamo il cambio di visione dell’amministrazione attraverso le premialità, per agevolare i processi di trasformazione, e la mancanza di tabù nel considerare anche la parte residenziale in un processo di cambiamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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