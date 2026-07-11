In Italia, i lavori più rari non sempre offrono i salari più elevati. Un confronto tra stipendi reali e diffusione delle professioni mostra che alcune occupazioni meno comuni non garantiscono retribuzioni superiori rispetto a ruoli più diffusi. La relazione tra domanda, offerta e compensi evidenzia una disparità tra frequenza di una professione e il livello di pagamento associato. Questa analisi si basa sui dati disponibili sul mercato del lavoro italiano.

Mettere a confronto i guadagni reali dei lavoratori con la diffusione effettiva delle diverse professioni restituisce una fotografia spietata del mercato del lavoro italiano. Incrociando i dati occupazionali dell’Istat con le rilevazioni salariali di Adecco e Indeed, emerge una profonda polarizzazione. La maggioranza degli occupati si concentra in settori dove le retribuzioni viaggiano ampiamente sotto la media nazionale, mentre gli stipendi più alti restano un privilegio riservato a pochissimi. Il divario tra la massa di 24 milioni di occupati e le nicchie dorate del Paese non è solo una questione di cifre, ma una barriera numerica quasi insormontabile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Il paradosso degli stipendi in Italia: non sempre i lavori più rari sono quelli che pagano meglio

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