Il Napoli prova il colpo Nusa dal Lipsia

Da forzazzurri.net 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli sta seguendo Antonio Nusa, attaccante del Lipsia e della Nazionale norvegese. La valutazione del giocatore è considerata molto alta e ci sono diverse squadre interessate. Secondo fonti inglesi, il talento norvegese figura da tempo tra i nomi monitorati dal club partenopeo e dal suo responsabile degli acquisti. La trattativa non è ancora partita ufficialmente, ma Nusa resta uno degli obiettivi principali per il reparto offensivo.

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Il Napoli ha messo gli occhi su Nusa del Lipsia. Ma la valutazione del novegese è molto alta e c’è da battere una forte concorrenza. Come scrivono gli inglesi di TeamTalk, il talento del Lipsia e della Nazionale norvegese Antonio Nusa é finito da un bel po ormai sui taccuini del Napoli e di Giovanni Manna. La concorrenza sarebbe spietata: non solo infatti club di Serie A come Juventus e Roma, ma anche Arsenal, Manchester United e opzioni minori come Aston Villa e Tottenham. Sull’ex Brugge anche Atletico Madrid e Barcellona, non proprio gli ultimi arrivati in quanto a risultati e prestigio. Il club tedesco, però, spara alto: la valutazione é di 60 milioni di euro. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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